Выдано разрешение на строительство начальной школы в пермском микрорайоне Ива Здание будет рассчитано на 543 ученика Поделиться Твитнуть

В микрорайоне Ива в Перми будет возведён четырёхэтажный корпус лицея №10 для начальных классов, рассчитанный на 543 учащихся. Разрешение на строительство выдало минимущества Пермского края.

Здание в экогороде «Погода» в рамках соглашения с властями региона за свой счёт построит инвестор — корпорация «Девелопмент-Юг». Новый корпус будет расположен рядом с действующим зданием лицея №10. Подготовительные мероприятия на строительной площадке уже начались.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в микрорайоне проживает большое количество семей с детьми, и новый корпус позволит образовательному учреждению принять больше ребят.

Напомним, ранее сообщалось, что приступить к строительству нового корпуса лицея №10 для начальных классов в семейном экогороде «Погода» планировалось в IV квартале 2024 года, завершить работы — к 1 сентября 2026 года.

Добавим также, что самую большую школу в Прикамье в «Погоде» — на 1626 мест в смену — корпорация «Девелопмент-Юг» построила и передала городу в 2023 году. Во дворе школы разместился стадион, где могут заниматься жители всего квартала. Также в здании находится бассейн с двумя чашами, который во внеучебное время открыт для всех желающих. Инвестиции в строительство школы составили более 1,5 млрд руб.

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