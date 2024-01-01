В Перми федеральный застройщик построит ещё одно здание лицея №10 Поделиться Твитнуть

В Перми в IV квартале 2024 года пермский филиал «Девелопмент-Юг» приступит к строительству нового корпуса лицея №10 для начальных классов в семейном экогороде «Погода» (м/р Ива, Мотовилихинский р-н). Достроить объект планируется к 1 сентября 2026 года. Решение о возведении нового здания принято совместно с правительством Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина Прикамья.

Согласно проекту, четырёхэтажный корпус будет рассчитан на 543 места.

По словам директора пермского филиала «Девелопмент-Юг» Алексея Скрипкина, перед разработкой проекта застройщик совместно с городскими и краевыми властями оценил вместимость и загруженность социальных объектов в экогородке. Опрос жителей подтвердил потребность в дополнительном корпусе для начальных классов. После была подобрана подходящая площадка.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин напомнил, что за четыре года в Прикамье было построено более 50 школ и детских садов. Причём прошлый год стал рекордным по количеству возведённых школ, их было построено 11. В ближайшие 3 года планируется построить ещё 19 школ и 15 детсадов в 12 округах.

Напомним, в 2023 году корпорация «Девелопмент-Юг» в семейном экогороде «Погода» построила и передала городу самую большую школу в Прикамье — на 1626 мест в смену. В прошлом году, 1 сентября, состоялось её открытие. Во дворе школы разместился стадион, где могут заниматься жители всего квартала. Также в здании находится бассейн с двумя чашами, который во внеучебное время открыт для всех желающих. Инвестиции в строительство школы составили более 1,5 млрд руб.

В правительстве отметили, что проекты «Девелопмент-Юг» (спортивный микрорайон «Ива» и семейный экогород «Погода») направлены на комплексное развитие территорий. Застройщик не только возводит жилые объекты, но и обустраивает комфортную для жизни инфраструктуру.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.