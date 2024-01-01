В Прикамье холдинг Yarus group сдал новый муниципальный дом в Соликамске Ранее застройщик возвёл в городе новый корпус гимназии № 2 Поделиться Твитнуть

Фото: Yarus group

Компания «Ярус Стандарт», входящая в Yarus group, сдала новый девятиэтажный муниципальный дом в Соликамске в микрорайоне Клестовка. Строительство завершено в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.

Новый объект проверил губернатор Дмитрий Махонин.

«Пообщался с семьёй, которая в скором будущем переедет в свою новую благоустроенную квартиру. Уверен, что жителям понравится новое жильё», — сообщил губернатор.

Муниципальный дом был построен в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Квартиры здесь получат семьи из аварийных домов и дети-сироты. Квартиры сдаются с отделкой, сантехникой и электрическими плитами. Во дворе дома построены детская и спортивная площадки, места для парковки.

Особенностью дома является использование финских панелей. Трёхслойные панели выпускает завод Yarus group в Краснокамске. Они представляют собой «сэндвич» из двух слоев железобетона и слоя утеплителя между ними. Эта современная панельная технология активно применяется при строительстве домов в Москве, Санкт-Петербурге, Перми. Финские панели обеспечивают хорошую шумо– и теплоизоляцию.

«Строительная отрасль сегодня переживает дефицит кадров. Наша технология индустриального строительства позволяет возводить объекты при минимальном числе сотрудников на площадке. При этом обеспечивается высокая точность монтажа конструкций и их качество. Так можно возводить жилые дома, производственные корпуса, социальные объекты. Мы видим значительный рост спроса на индустриальное строительство со стороны властей и девелоперов», — сообщила директор по стратегическому развитию холдинга Инна Чиркова.

Фото: Yarus group

«Ярус Стандарт» входит в строительный холдинг Yarus group. Для компании это не первый проект в Соликамске, ранее холдинг занимался здесь строительством нового корпуса гимназии № 2. В конце 2023 года холдинг сдал муниципальный дом в Перми.

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