Алина Наумова Чаще всего пермяки умирают от неправильного питания и пагубных привычек Менее 6% пермяков ведут здоровый образ жизни Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании правительства Пермского края министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень отметила, что у жителей региона низкая приверженность к здоровому образу жизни — за 2024 год показатель составляет всего 5,9%, тогда как в 2023 году он находился в значении 7,5%.

По словам Анастасии Крутень, здоровье человека зависит от различных факторов, но 50% — это образ жизни, который он ведёт. По данным 2024 года, каждый четвёртый житель Прикамья неправильно питался, а 20% жителей имели избыточную массу тела. Как отметила Крутень, это основная причина развития хронических неинфекционных заболеваний и смертности.





Помимо этого, министр подчеркнула, что каждый четвёртый житель Прикамья курит, из-за чего страдают органы дыхания, — 8,9% случаев смерти в крае связаны с болезнями дыхательной системы. Также каждая пятая смерть в регионе связана с употреблением алкоголя.





Главными причинами летальных исходов у населения Пермского края стали также болезни системы кровообращения — в 45,9% случаях, онкология — 13% и сахарный диабет — 8,5%.





Напомним, для профилактики здорового образа жизни у пермяков в 2025 году в Пермском крае планируется открыть дополнительные центры здоровья. Кроме того, с 2025 по 2030 год в планах властей построить 25 физкультурно-оздоровительных комплексов, 10 бассейнов, 20 стадионов, 120 спортивных площадок, 2 футбольных манежа и 8 катков.

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