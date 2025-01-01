Алина Наумова За пять лет в Прикамье построят 185 спортивных объектов Также в 2025 году в крае откроют ещё четыре Центра здоровья Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В понедельник, 12 мая, состоялось заседание правительства Пермского края, где обсуждался региональный проект «Здоровье для каждого». Поднимались вопросы здорового образа жизни и спорта.

Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень среди целей проекта выделяет увеличение продолжительности жизни до 76 лет к 2030 году и до 81 года к 2036-му, а также в 1,5 раза повысить число людей, ведущих здоровый образ жизни. Для этого планируется уменьшить потребление алкоголя и никотина.





Ключевую роль в этом играют Центры здоровья, которые уже открыты в Перми, Кудымкаре, Чайковском и в Березниках. В 2025 году откроются ещё 4 центра в региональной столице, Кунгуре, Соликамске и Пермском МО.





«В Центр здоровья может обратиться любой человек, у которого выявлены факторы риска. В Центре здоровья проведут бесплатное обследование, на руки выдадут индивидуальную программу по ведению здорового образа жизни», — рассказала Анастасия Крутень.





Министр отметила, что для снижения потребления алкоголя введены ограничения на его продажу в выходные дни, сокращено время продажи в магазинах, открытых в многоквартирных домах, а также увеличился уставный капитал для алкогольных маркетов. Для борьбы с курением ограничили количество мест, где можно купить продукцию с никотином.





Министр физической культуры и спорта Татьяна Чеснокова сообщила, что в регионе более 6 тыс. спортивных объектов, что составляет 71% от необходимого. С 2025 по 2030 год в планах построить 25 физкультурно-оздоровительных комплексов, 10 бассейнов, 20 стадионов, 120 спортивных площадок, 2 футбольных манежа и 8 катков.

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