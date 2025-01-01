В минздраве рассказали о состоянии искусанного бойцовскими собаками пермяка Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Супруга мужчины, подвергшегося нападению собак бойцовских пород возле проходной «Пермских моторов» 15 апреля, сообщила сайту perm.aif.ru, что он остаётся в стационаре.

Как сообщила жена, 35-летний житель Перми продолжает восстанавливаться в больнице им. Граля, и его состояние врачи всё ещё оценивают как тяжёлое. Помимо серьёзных повреждений рук, у него возникли осложнения с почками.

Женщина также отметила, что владелец собак не выходит с ними на связь. Она ожидает судебного разбирательства, которое должно определить меру ответственности владельца животных.

Следственный комитет по Пермскому краю проводит расследование данного инцидента.

Напомним, инженер «Пермских моторов» был атакован двумя питбулями во время возвращения с перерыва. Очевидцы смогли отогнать животных только с использованием огнетушителя. Мужчина получил значительные повреждения обеих рук и перенёс хирургическое вмешательство. Кроме того, он прошёл курс вакцинации против бешенства, после которого, по мнению жены, у него начались проблемы с почками. В конце апреля пострадавший был помещён в отделение реанимации.

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