В Перми вновь выставлен на торги участок с долгостроем на улице Цимлянской Стартовая цена выросла до 84,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Презентация, Пермь, Цимлянская / фрт.рф

Фонд развития территорий (ФРТ) объявил третий аукцион по реализации земельного участка с недостроенными зданиями, расположенного по ул. Цимлянской, 28-30 (Орджоникидзевский р-н Перми). В отличие от предыдущей попытки продажи, признанной несостоявшейся, стартовая цена лота увеличилась с 66,7 млн руб. до 84,5 млн руб. Следует отметить, что в конце 2024 года данный актив уже выставлялся на торги за 95,3 млн руб., однако покупателей тогда тоже не нашлось.

Аукцион назначен на 9 июня.

Напомним, речь идёт о территории площадью 3,6 тыс. кв. м, где обанкротившаяся компания ООО «ТПФ «Пассаж-1» намеревалась построить два трёхэтажных жилых дома на 114 квартир. Одиннадцать обманутых дольщиков получили компенсационные выплаты. Летом 2024 года появилась информация о намерении ФРТ продать участок через аукцион. Текущая готовность каждого из незавершённых объектов оценивается в 18%.

По информации Министерства строительства Пермского края, участки переданы ФРТ на основании решения арбитражного суда после осуществления выплат пострадавшим участникам долевого строительства. После оформления прав собственности на земельный участок Фонд определяет дальнейшую стратегию управления территорией, включая возможность её продажи через аукцион. Это позволит вернуть площадку в экономический оборот. Любая строительная компания может приобрести участок на аукционе и завершить строительство имеющегося объекта либо реализовать новый строительный проект.

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