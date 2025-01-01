Алёна Бронникова В Перми почти на 40% снизили цену на участок с недостроенными домами Проблемные объекты на Цимлянской повторно выставили на торги Поделиться Твитнуть

Презентация, Пермь, Цимлянская / фрт.рф

ППК «Фонд развития территорий» (ФРТ) повторно выставила на торги земельный участок площадью 3,6 тыс. кв. м в Орджоникидзевском районе Перми с недостроенными домами. Торги пройдут на площадке Росэлторг, заявки принимаются до 7 марта.

По сравнению с прошлыми торгами начальная (минимальная) цена снижена более чем на 40% и составляет 66,7 млн руб. Победителем будет признан участник, сделавший наилучшее ценовое предложение. В конце 2024 года актив предлагалось приобрести за 95,3 млн руб.

Напомним, речь идёт об участке по ул. Цимлянской, 28 и 30, где обанкротившееся ООО «ТПФ «Пассаж-1» планировало возвести два трёхэтажных дома на 114 квартир. 11 обманутых дольщиков получили денежные компенсации. Летом 2024 года стало известно, что ФРТ планирует реализовать участок на аукционе. Степень готовности каждого недостроенного объекта на данный момент оценивается в 18%.

Как отмечает минстрой Прикамья, ФРТ получает участки по определению арбитражного суда после назначения выплат пострадавшим дольщикам. После регистрации прав на участок Фонд принимает решение о дальнейшем способе распоряжения территориями, в том числе об их реализации через аукционы. Это позволяет вновь вовлечь площадку в оборот.

«Любой девелопер может купить на аукционе участок и либо достроить объект, либо создать новый проект. Фонд развития территорий готовит к торгам ещё 8 таких участков. В конце прошлого года один из девелоперов объявил о достройке бывшего ЖК «Компаунд Живаго» по ул. Уинской, 54, который ранее он приобрёл на торгах у Фонда. Всего на торгах реализовано семь земельных участков с долгостроями, что позволило также частично возместить краевому бюджету ранее вложенные средства для восстановления прав дольщиков», — добавили в министерстве.

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