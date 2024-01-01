Алёна Бронникова Участок с долгостроем в Перми выставили на торги за 95 млн рублей Возведение зданий началось ещё в 2014 году Поделиться Твитнуть

Презентация, Пермь, Цимлянская / фрт.рф

ППК «Фонд развития территорий» (ФРТ) объявила торги на право заключения договора купли-продажи земельного участка в Орджоникидзевском районе Перми, по ул. Цимлянской, с расположенными на нём объектами незавершённого строительства. Начальная цена составляет 95,3 млн руб.

Торги пройдут 9 декабря, итоги станут известны 16 декабря. Аукцион будет проводиться на повышение цены. Победителем признаётся участник, предложивший наилучшее ценовое предложение.

Площадь участка на Цимлянской, 28 и 30, предназначенного под строительство жилого дома, составляет 3,6 тыс. кв. м. На нём расположены два долгостроя, степень готовности каждого из них оценивается в 18%.

По проекту застройщик планировал возвести здесь два трёхэтажных дома на 114 квартир. Общей площадью 4,9 тыс. кв. м и общей площадью квартир — 3,7 тыс. кв. м. Разрешение на строительство действует до февраля 2025 года.

Напомним, на участке по ул. Цимлянской, 28 и 30 ООО «ТПФ «Пассаж-1» должно было начать строительство многоэтажных домов ещё в 2014 году, однако уже в 2016-м компания обанкротилась. Обманутым дольщикам было решено выплатить компенсации. Летом 2024 года стало известно, что ФРТ планирует реализовать участок с долгостроями в этом году.

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