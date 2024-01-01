В этом году на торги выставят вторую позицию долгостроя на Екатерининской улице в Перми Объект уже несколько раз пытались продать Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Фонд развития территорий (ФРТ) в конце 2024 года планирует выставить на торги вторую позицию пермского долгостроя по ул. Екатерининской, 175.

На сайте организации сообщается, что торги по продаже этого объекта с земельным участком состоятся в IV квартале 2024 года.

На территории по ул. Екатерининской, 175 площадью 2,32 га размещено три строения общей площадью 25,7 тыс. кв. м, жилая площадь объектов — 16,9 тыс. кв. м. Вид права на землю — аренда.

Напомним, в конце прошлого года по решению наблюдательного совета ФРТ участникам долевого строительства восьми многоквартирных домов пообещали предоставить денежные выплаты. Речь шла о домах по ул. Екатерининской, 175 (поз. 2, 3 и 4), ул. КИМ, 14, ул. Кабельщиков, 25 и 27 и ул. Кедровой, 18 и 20.

Здание по ул. Екатерининской, 175 (жилой комплекс «Никитинский») возводила компания ООО «Пермпромжилстрой». Объект планировалось сдать ещё в третьем квартале 2009 года, однако застройщик обанкротился. Недостроенное здание в 2021 году три раза выставляли на аукцион. На третий раз победителем оказался владелец девелоперской компании «Квартал» Максим Филимонов. Он выкупил его за 77,7 млн руб.

Предприниматель получил разрешение на достройку в 2022 году, решив достроить здание как административный многофункциональный центр. В нём планировалось разместить торговые и офисные помещения, апартаменты, фитнес-клуб, спа-центр, ресторан и химчистку. В том же году Максим Филимонов скончался, и обязанности перешли его жене Анастасии Филимоновой.

В этом году ФРТ планирует продать на торгах ещё шесть незавершённых объектов в Прикамье: долгострои в Кондратово, в Первом микрорайоне в Лобаново и в Култаево. Кроме того, на торги выставят также незавершённые объекты по ул. Адмирала Ушакова, 34, ул. КИМ, 14, ул. Цимлянской, 28, 30 и ул. Кабельщиков, 25.

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