Максим Артамонов В Прикамье дольщикам восьми домов выплатят денежные компенсации Такое решение принял Фонд развития территориий Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По решению Наблюдательного совета федерального Фонда развития территорий участникам долевого строительства по восьми многоквартирными домам Пермского края будут предоставлены денежные выплаты. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Речь идёт о домах по ул. Екатерининская, 175 (поз. 2,3,4), ул. Ким, 14, ул. Кабельщиков, 25 и 27 и ул. Кедровая, 18 и 20.

Деньги вместо обещанного жилья смогут получить 361 человек. Сейчас дольщики могут уже обращаться в Фонд развития территорий для получения денежных средств. Заявление на выплату подаётся через Личный кабинет на сайте Фонда.

Ранее Фонд развития территорий принял решение о финансировании завершения строительства этих проблемных объектов. Но в ходе технического обследования и проведения проектных работ было установлено, что в 3-летний период строительство завершить не удастся. Поэтому региональные власти направили ходатайства о пересмотре принятого решения Фонда на выплаты денежных компенсаций.

Напомним, в начале декабря дольщики ЖК «Столичный» на ул. Декабристов, 97 опубликовали в интернете видеообращение к президенту Путину, в котором отметили, что 15 лет добиваются того, чтобы возведение объекта завершилось. Сейчас достройка 22-этажного дома сорвана. В связи с этим они попросили принять меры и защитить их права. После публичного обращения с дольщиками встретился губернатор Дмитрий Махонин, который признал, что нынешний подрядчик не справился с обязательствами по достройке дома, контракт с ним планируется расторгнуть. Способ восстановления прав дольщиков был изменён — с достройки на выплату за счет краевых компенсационных средств.

Постройка 22-этажного ЖК «Столичный» на ул. Декабристов, 97, в котором квартиры приобрели 154 дольщика, началась в 2010 году. Однако спустя три года, после того, как были возведены 19 этажей, строительство остановилось.

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