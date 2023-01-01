Пермский край выделит средства на выплаты дольщикам долгостроя за «Олимпией» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с участниками долевого строительства жилого дома на ул. Декабристов, 97 в Перми.

Напомним, ранее дольщики 22-этажного дома выложили в интернете видеообращение, в котором они отметили, что 15 лет добиваются того, чтобы возведение объекта завершилось. В настоящее время, по их словам, достройка дома сорвана. Они попросили принять меры и защитить их права.

Дмитрий Махонин в ходе встречи отметил, что нынешний подрядчик не справился с обязательствами по достройке дома, контракт с ним планируется расторгнуть.

Глава Прикамья также сообщил дольщикам о том, что краевые власти направили в Фонд развития территорий ходатайство о смене способа восстановления прав дольщиков — с достройки на выплату за счёт краевых компенсационных средств. «Понимаем, что люди уже устали ждать свои квартиры, а смена подрядчика — длительный процесс. Поэтому предлагаем не достраивать дом, а выплатить компенсации за квартиры. Направили в фонд предложение о смене способа восстановления прав дольщиков, ждём решения. Вопрос держу на контроле. Сами люди настроены позитивно, верят в скорейшее решение вопроса, остаёмся с ними на постоянной связи», — подчеркнул губернатор.

Напомним, 22-этажный ЖК «Столичный» на ул. Декабристов, 97, в котором квартиры приобрели 154 дольщика, начали строить в 2010 году. Стройка остановилась спустя три года после возведения 19 этажей.

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