Новые дома в перечне Права дольщиков ЖСК «Триумф. Квартал 2. вторая очередь» И ООО «Авиатор-3» восстановят Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский край заключил дополнительное соглашение о софинансировании с Федеральным фондом защиты прав дольщиков. Это стало возможным благодаря изменениям регионального законодательства. Теперь перечень долгостроев, которым сможет оказать поддержку Федеральный фонд защиты прав дольщиков, включит новые дома. По поручению губернатора Дмитрия Махонина необходимые документы со стороны края были подготовлены в ускоренном режиме. Теперь фонд сможет продолжить принимать решения по проблемным домам Пермского края.

Действовать оперативно

Осенью федеральное законодательство в части деятельности фонда изменилось, поэтому для продолжения работы по восстановлению прав дольщиков было необходимо оперативно привести региональное законодательство в соответствие федеральному и подписать допсоглашение.

В соответствии с соглашением, общая сумма, заложенная в бюджете Пермского края на 2020–2022 годы для восстановления прав дольщиков, составляет 1,292 млрд руб. В новом году планируется увеличить её ещё на 543 млн руб. Таким образом, в 2020–2022 годах, с учётом софинансирования со стороны федерального фонда (73%), Прикамье сможет привлечь на восстановление прав дольщиков более 7 млрд руб. В эту сумму входят 5 млрд руб. из федерального бюджета.

По словам Дмитрия Махонина, благодаря увеличению финансирования Пермскому краю удалось добиться включения в соглашение дополнительных долгостроев: «В допсоглашение вошли ещё пять домов, которые не были закреплены в первом. Это дома на ул. Старцева, 143 (застройщик — ООО «Авиатор-3), ул. Карпинского, 108 и 110а (застройщик — ЖСК «Триумф. Квартал 2. Вторая очередь»), ул. Карпинского, 112а, ул. Норильская, 2аа (застройщик — ЖСК «Триумф. Квартал 2»). Это значит, что права ещё по 871 договору долевого строительства будут восстановлены», — отметил губернатор.

Как поясняют в региональном минстрое, работа по этим объектам велась и ранее. Фонду оперативно представляются все необходимые документы. По домам на ул. Карпинского, 108 и 110а и ул. Старцева, 143 продолжается формирование реестра требований участников строительства. Решения по мерам поддержки будут приняты только после завершения этой процедуры. Напомним, это может быть либо достройка объекта, либо выплата компенсации. Застройщики этих домов были признаны банкротами в мае и августе соответственно.

Ранее федеральным фондом уже были приняты решения по 24 домам региона. Объекты на ул. Толмачева, 15; ул. Екатерининской, 175 (3 дома); ул. Кировоградской, 68а; ул. Ушакова, 34; ул. Юнг Прикамья, 14; ул. Карпинского, 114 (поз. 5.3) и ул. Декабристов, 97 будут достроены. Дольщики 12 домов ЖК «Первый пермский микрорайон» и домов на ул. Цимлянской, 28 и 30 уже получают компенсации. Таким образом, будут восстановлены права 1334 дольщиков.

Дольщики получили выплаты

В Пермском крае продолжается процесс предоставления выплат дольщикам проблемного жилого комплекса «Первый пермский микрорайон». По данным банка «Дом.РФ», на 15 декабря выплаты получили уже 283 человека. Всего на объекте 393 дольщика, приём заявлений продолжается.

Ускорить принятие решения по «Первому пермскому микрорайону» получилось благодаря личному участию губернатора Прикамья Дмитрия Махонина в переговорах с руководством Федерального фонда защиты прав дольщиков. «Важно ускорить принятие решения по каждому из проблемных объектов в регионе. Наша задача — помочь землякам получить долгожданное жильё либо вернуть свои деньги», — обозначал ранее на рабочих совещаниях Дмитрий Махонин.

Процесс предоставления выплат стартовал 16 ноября. Ежедневно заявления подают в среднем 20 человек. «Чтобы быстрее решить проблему, специалисты минстроя помогали председателю жилищно-строительного кооператива информировать дольщиков о выплатах. На сегодня осталось три человека, с которыми не удаётся связаться. Просим этих граждан откликнуться и подать заявления на получение компенсаций», — прокомментировал Андрей Колмогоров, министр строительства Пермского края.

Общая сумма, предусмотренная на выплаты дольщикам «Первого пермского микрорайона», составляет 645,6 млн руб. Сумма выплаты для каждого дольщика рассчитывается индивидуально, но в среднем размер компенсации составляет 48–50 тыс. рублей за 1 кв. м.

Дольщики отмечают, что благодарны за решение их проблемы. «Спасибо вам за «Первый пермский микрорайон», всё у нас получилось. Довольны и суммой выплат. Ещё раз спасибо», — написал один из дольщиков губернатору в соцсетях.

Напомним, выплаты предоставляются через региональное отделение банка «Дом.РФ» (Пермь, ул. Сибирская, 46). Гражданам необходимо записаться на приём для подачи заявления. Это можно сделать на официальном сайте фонда (фонд214.рф) или по телефону горячей линии 8-800-7007-214.

Для получения возмещения необходимо подготовить следующие документы:

— оригинал документа, удостоверяющего личность;

— ИНН;

— заявление о выходе из ЖСК.

Всего в Пермском крае 58 проблемных объектов. На сегодня федеральным фондом приняты решения по 24 домам (ул. Толмачёва, 15; ул. Екатерининская, 175 (3 дома); ул. Кировоградская, 68а; ул. Ушакова, 34; ул. Юнг Прикамья, 14; ул. Карпинского, 114 (поз. 5.3) и ул. Декабристов, 97; «Первый пермский микрорайон» (12 домов); ул. КИМ, 14; ул. Цимлянская, 28, 30). Таким образом, будут восстановлены права 1334 дольщиков.

Схема работы по достройке проблемных объектов по законодательству единая, она включает в себя несколько этапов:

— решение федерального фонда о достройке дома;

— заключение соглашения между федеральным фондом и региональным фондом о софинансировании мероприятий по достройке;

— передача прав на достройку региональному фонду;

— проведение обследования технического состояния объекта;

— проектирование и получение положительного заключения Госэкспертизы на проект;

— строительство объекта и ввод в эксплуатацию.

Некоторые объекты Пермского края уже прошли несколько этапов дорожной карты. В соответствии с порядком достройки проблемных домов, максимальный срок сдачи объекта в эксплуатацию — три года с момента передачи прав на достройку региональному фонду.

Подведены итоги технического обследования проблемного дома на ул. Толмачёва, 15 в столице Прикамья. Специалисты сделали вывод, что вносить изменения в проект, разработанный для достройки ранее, не требуется. Благодаря этому завершить строительство​ и восстановить права более 130 дольщиков получится быстрее. Теперь необходимо актуализировать смету достройки и направить документацию на прохождение госэкспертизы. После получения положительного заключения Госэкспертизы региональный фонд защиты дольщиков обратится в мэрию за разрешением на строительство и объявит конкурс по выбору подрядчика на достройку. Объявить конкурс планируется в следующем году.​ В соответствии с законодательством, дом должен быть достроен в срок до трёх лет.

В отношении домов на ул. Екатерининской, 175; ул. Кировоградской, 68а; Юнг Прикамья, 14; ул. Адмирала Ушакова, 34; Декабристов, 97; Карпинского, 114 (поз. 5.3) заключены соглашения о софинансировании достройки. Региональным фондом в суд поданы ходатайства о передаче прав на достройку объектов, они приняты к рассмотрению.

По дому на ул. КИМ, 14 подготовлены документы для соглашения о софинансировании, ожидается подписание.

Дольщикам домов на ул. Цимлянской, 28, 30 и ЖК «Первый пермский микрорайон» предоставляются выплаты, процесс выплат продолжается, подать заявление на получение компенсаций можно через официальный сайт федерального фонда или по телефону 8-800-7007-214. Напомним, выплаты будут производиться по рыночной стоимости квадратного метра в конкретном населённом пункте.

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