Ресторан-клуб рядом с площадкой под КРТ на Стахановской в Перми требуют снести Мэрия считает здание самовольной постройкой Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Администрация Индустриального района Перми обратилась в суд с требованием признать здание ресторана-клуба рядом с площадкой под КРТ на ул. Стахановской самовольной постройкой и снести его. Объект находится в собственности индивидуального предпринимателя Николая Шардакова. Документ опубликован в картотеке арбитражных дел.

Иск был направлен ещё в апреле. Речь идёт о двухэтажном здании площадью 302,5 кв. м по ул. Стахановской, 44а. По данным «2ГИС», здесь находится ресторан «Ударник».

В отношении спорного здания приняты обеспечительные меры в виде запрета производить государственную регистрацию сделок, а также раздел, выдел, объединение, преобразование и иные действия. В качестве третьих лиц привлечены краевые минимущество и управление Росреестра, городские департаменты градостроительства и архитектуры и земельных отношений. Судебное разбирательство назначено на 19 мая 2025 года.

Напомним, структура Yunika будет заниматься комплексным развитием соседнего участка в границах улиц Льва Толстого, Нытвенской, Танкистов и Стахановской. В прошлом году инвестор приобрёл его за 410 млн руб. В процессе реновации необходимо расселить и снести пять аварийных домов и гаражи. Новое жильё должно быть построено в течение шести лет.

Ранее «Новый компаньон» писал, что администрация Индустриального района Перми добивается через суд признать самовольной постройкой и снести здание магазина «А.В.Т.-Спорт» по ш. Космонавтов, 186. В рамках разбирательства назначена специализированная строительно-техническая экспертиза.

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