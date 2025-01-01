На улице Мира в Перми начался ремонт фасадов домов На проект направлено 400 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми на зданиях, расположенных по ул. Мира, 1 и 3, начались работы по обновлению фасадов. По словам Павла Черепанова, депутата краевого заксобрания и советника губернатора по строительству, это знаменует собой начало реализации масштабного проекта по преображению ул. Мира как одной из улиц гостевого маршрута краевого центра.

«Впереди много работы! В будущем мы увидим новую и очень красивую главную улицу Индустриального района», — отметил Черепанов.

Ранее «Новый компаньон» писал, что администрация Перми опубликовала перечень многоквартирных домов, в отношении которых запланирована финансовая поддержка капитального ремонта фасадов. На данные цели на дома по ул. Мира в 2025 году выделяется 400 млн руб. Всего планируется отремонтировать 26 фасадов. Деньги на реализацию проекта будут выделены из краевого и городского бюджетов. Речь идёт о домах № 1, 3, 5, 6а, 7, 12, 18, 20, 47, 51, 55, 61, 66, 76а, 78а, 80а, 83, 91, 101, 102, 103, 107, 109, 118/1, 122/1 и 122/2.

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