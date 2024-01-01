Алёна Бронникова В Перми на ремонт фасадов домов по улице Мира направят около 400 млн рублей Работы запланированы на 2025 год Поделиться Твитнуть

ул. Мира / фото: fotohost.ru

Администрация Перми опубликовала перечень многоквартирных домов, в отношении которых запланирована финансовая поддержка капитального ремонта фасадов. На данные цели на дома по ул. Мира в Индустриальном районе Перми в 2025 году выделят 400 млн руб.

В следующем году планируется отремонтировать фасады 26 зданий. Деньги на реализацию проекта будут выделены из краевого и городского бюджетов.

Как сообщает ИА «Текст», самый крупный бюджет работ на ул. Мира оказался у дома № 118/1 — около 33 млн руб. Наименьший объём средств требуется для обновления фасада дома № 1 — 7 млн руб.

О том, что в Перми планируют отремонтировать фасады 26 зданий по ул. Мира, стало известно в августе 2023 года. Согласно представленной информации, работы коснутся домов № 1, 3, 5, 6а, 7, 12, 18, 20, 47, 51, 55, 61, 66, 76а, 78а, 80а, 83, 91, 101 ,102, 103, 107, 109, 118/1, 122/1, 122/2, которые формируют фонд капремонта у регионального оператора.

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