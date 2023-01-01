На улице Мира в Перми отремонтируют фасады 26 домов Фонд капремонта приступил к разработке проектно-сметной документации Поделиться Твитнуть

ул. Мира / фото: fotohost.ru

В 2024 году в Перми планируется приступить к обновлению фасадов 26 многоквартирных домов на ул. Мира в Индустриальном районе. речь о домах № 1, 3, 5, 6а, 7, 12, 18, 20, 47, 51, 55, 61, 66, 76а, 78а, 80а, 83, 91, 101 ,102, 103, 107, 109, 118/1, 122/1, 122/2, которые формируют фонд капремонта у регионального оператора. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Разработку проектно-сметной документации в фонде намерены выполнить до конца года, после чего будут объявлены конкурсы на выполнение строительно-монтажных работ.

Отмечается, что при обновлении фасадов строители восстановят первоначальный облик жилых домов согласно колерным паспортам.

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