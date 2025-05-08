С начала сезона в Пермском крае более 2000 человек обратились к медикам по поводу укусов клещей Среди пострадавших более 500 детей Поделиться Твитнуть

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю опубликовало результаты мониторинга эпидемиологической ситуации по инфекциям, передающимся с укусами клещей, на 08.05.2025 года. По данным ведомства, с начала сезона в медицинские организации Пермского края по поводу присасывания клещей обратились 2233 жителя региона, среди которых 538 детей.

Укусы клещей зарегистрированы в 40 административных территориях края; среди «лидеров» – Пермский муниципальный округ (371 обращение), Пермь (330 обращений), Краснокамский городской округ (163 обращения), Чайковский городской округ (133 обращения), Кунгурский муниципальный округ (130 обращений) и Кудымкарский муниципальный округ (101 обращение).

Как правило, жители Пермского края «ловят» клещей на придомовых территориях (38,7% случаев), на садовых и дачных участках (33,1% случаев) и на лесных прогулках (21,6% случаев).

Лабораторные исследования клещей, снятых с пострадавших, показали, что 40,4% из них инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом (болезнь Лайма), 1,7% переносят моноцитарный эрлихиоз человека, в 1,4% содержатся возбудители гранулоцитарного анаплазмоза. Клещевым вирусным энцефалитом заражены 0,4% клещей.

По данным мониторинга за 3 мая нынешнего года, количество обращений по поводу присасывания клещей составляло 1252 случая. Год назад ситуация была более сложной: по данным на 9 мая 2024 года, количество пострадавших превышало 3 тыс. человек.

Управление Роспотребнадзора напоминает, что ежегодно показатели заболеваемости инфекциями, переносимыми клещами, в Пермском крае выше средних значений по Российской Федерации.





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