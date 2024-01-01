От укусов клещей в Пермском крае пострадали более 3,1 тысячи человек В том числе 884 ребёнка Поделиться Твитнуть

С начала эпидсезона в медицинские организации Прикамья по поводу присасывания клещей обратилось 3130 человек, в том числе 884 ребёнка. Об этом сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.

Результаты лабораторных исследований снятых с пострадавших клещей показали, что 1,2% оказались инфицированы клещевым вирусным энцефалитом и 43,6% иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ). Также 2,1% паразитов были переносчиками моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ) и 2,3% гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ).

Чаще всего с присасыванием клещей обращаются за помощью жители Добрянского ГО, Пермского МР, Карагайского МО, Ильинского МО, Краснокамского ГО и Оханского ГО.

В управление Роспотребнадзора рекомендуют сделать профилактическую прививку против клещевого энцефалита. Её можно поставить в медицинской организации после консультации врача. Завершить прививочный курс необходимо за две недели до выезда в неблагополучную территорию.

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