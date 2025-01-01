От укусов клещей в Прикамье пострадали уже более 1,2 тысячи человек Включая 327 детей Поделиться Твитнуть

С начала текущего эпидсезона в медицинские учреждения Пермского края поступило 1252 обращения от граждан в связи с укусами клещей, включая 327 случаев у детей. Об этом сообщили в региональной управлении Роспотребнадзора.

Зафиксированы случаи укусов клещами на территории 40 административных округов края.

Лидирующие позиции по количеству обращений населения после укусов клещей занимают: Пермский МО (205 случаев), город Пермь (198 случаев), Краснокамский городской округ (93 случая), Кунгурский муниципальный округ (81 случай), Чайковский городской округ (72 случая) и Кудымкарский муниципальный округ (68 случаев).

В 45% случаев присасывание клещей произошло на придомовых территориях, в 41% – при посещении личных садов и огородов, и в 14% – во время пребывания в лесу.

Лабораторные исследования клещей, извлеченных из пострадавших, показали, что 35,1% из них были инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом (болезнью Лайма), 1,6% – моноцитарным эрлихиозом человека, 0,6% – гранулоцитарным анаплазмозом, и 0,4% – клещевым вирусным энцефалитом.

Управление Роспотребнадзора обращает внимание, что основным способом специфической профилактики является вакцинация против клещевого энцефалита. Прививку можно получить в медицинском учреждении после консультации со специалистом. Важно завершить полный курс вакцинации минимум за две недели до посещения районов, где существует риск заражения клещевым энцефалитом.

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