Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» По Октябрьской площади в Перми прошли танк Т-34 и «катюша» Техника военных лет была восстановлена мастерами Пермского края Поделиться Твитнуть

Фото: VK Video. Пермский край

Парад военной техники 9 мая на Октябрьской площади возглавили два раритета — подлинный танк военных лет Т-34 и воссозданная пермскими автомастерами «катюша».

Танк Т-34-85 с бортовым номером 310 принимал участие в боях за взятие Берлина в составе 16-й гвардейской танковой дивизии 65-го гвардейского танкового Сербско-померанского ордена Ленина, дважды краснознамённого, ордена Кутузова и Богдана Хмельницкого полка. После войны он был установлен на постаменте в п. Марковский Чайковского района Пермского края. Для прохождения парада он был подготовлен в кратчайшие сроки: за месяц на предприятии «Газпром-Трансгаз-Чайковский» был восстановлен оригинальный двигатель и другие узлы и агрегаты.

Следом за танком на Октябрьскую площадь выехала машина реактивного залпового огня «катюша». Машина ракетной артиллерии БМ-13 на базе грузового автомобиля ЗИС № 6 была воссоздана в мастерской учебно-практического центра русского боевого искусства имени генерал-майора Юрия Дроздова.

В годы Великой Отечественной войны около 80% пороха для всех «катюш» выпускал пермский завод № 98 им. Кирова.

Военный парад в Перми предваряло театрализованное представление, в финале которого артисты оживили памятник «Единство фронта и тыла».





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