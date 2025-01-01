Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми оживили монумент «Единство фронта и тыла» В роли Родины-матери – Татьяна Гладнева Поделиться Твитнуть

Матвей Любимов

На Октябрьской площади завершилось театрализованное представление в честь 80-летия Победы и начался военный парад.

Как уже писал «Новый компаньон», главными героями праздничного действия стали рабочие военного Молотова и эвакуированные из столиц деятели искусства. В финале представления артисты воспроизвели монумент «Единство фронта и тыла», установленный на пермской эспланаде в 1985 году, ровно 40 лет назад. В роли Родины-матери выступила актриса Пермского ТЮЗа Татьяна Гладнева.

После представления начался военный парад, который приветствовал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. В своём выступлении глава Прикамья вспомнил поимённо пермяков – Героев Советского Союза, напомнил о подвигах молотовских рабочих, медицинских работников и специалистов из сферы культуры, которые спасли сокровища столичных музеев, помогли столичным деятелям искусства.





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