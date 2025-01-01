В Перми начался театрализованный парад В действии участвуют артисты Пермского балета и Пермского хореографического училища Поделиться Твитнуть

Фото: VK Video. Пермский край

В Перми парад в честь 80-летия Победы начался в 10:00 на Октябрьской площади.

На площадь вышли не только военнослужащие Пермского гарнизона и курсанты военных училищ и школ, но и жители Молотова, сотрудники эвакуационных госпиталей и эвакуированные из столиц деятели искусства: в их ролях артисты Пермских театров. На реконструированном старинном трамвае выехал композитор Сергей Прокофьев и зазвучал вальс из балета «Золушка»: этот балет был написан частично в Молотове, где находился композитор в эвакуации. В большой хореографической композиции выступили учащиеся Пермского хореографического училища – они вспомнили своих сверстников, эвакуированных в Молотов из Ленинграда.

Ещё одна хореографическая композиция исполняется под «Танец с саблями» Арама Хачатуряна, тоже написанный в Молотове. Юные танцовщики не с саблями вышли на площадь, а с огромными молотами – это танец рабочих военных заводов Молотова.

Трансляцию парада можно увидеть на пермских телеканалах и в аккаунте Пермского края в VK Video.

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