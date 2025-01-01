Только 23% пермяков согласны предоставить свои биометрические данные Поделиться Твитнуть

Пермякам предлагали предоставить свои биометрические данные. Однако лишь 23% опрошенных согласны на это. Об этом говорится в исследовании портала SuperJob.

Мужчины чаще получают предложения о сдаче биометрии (22% против 17% среди женщин) и также чаще соглашаются. Среди горожан 35-45 лет и среди тех, чей доход превышает 100 тыс. руб., больше людей сталкиваются с подобными запросами от банков и государственных структур (каждый четвёртый).





Хотя граждане могут контролировать свои биометрические данные, многие выражают недоверие к их использованию: «Нет уверенности в их безопасности»; «Не верю в надёжную защиту моей биометрической информации».





Ранее сообщалось, что только 66% пермяков рады длинным майским выходным, следует из данных опроса портала SuperJob. Так, поддерживающие длинные праздничные выходные считают, что хорошо отдохнуть — полезно для здоровья, к тому же, это возможность поработать на даче.









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