Примерно 66% пермяков рады длинным майским выходным Против высказались 4% опрошенных Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Только 66% пермяков рады длинным майским выходным. Это следует из данных опроса портала SuperJob.

Так, поддерживающие длинные праздничные выходные считают, что хорошо отдохнуть — полезно для здоровья, к тому же, это возможность поработать на даче. В то же время 4% опрошенных категорически против такого количества выходных, так как, по их мнению, нужно работать. Ещё один аргумент с их стороны — отдых в майские сказывается на зарплате.

18% восприняли майские выходные равнодушно («У меня сменный график работы», «На вахте нет праздников»). Примерно 12% затруднились с ответом.





Женщины чаще мужчин радуются майским праздникам. Чем старше респонденты, тем меньше у них энтузиазма по поводу предстоящих выходных.





Ранее сообщалось , что в ночь на 10 мая в Перми будет продлена работа основных маршрутов общественного транспорта. Часть автобусных и два трамвайных маршрута проследуют по окончании праздничного салюта после 23:30.

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