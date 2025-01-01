В День Победы работа общественного транспорта в Перми будет продлена Будут работать основные маршруты города Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ночь на 10 мая в Перми будет продлена работа основных маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Часть автобусных и два трамвайных маршрута проследуют после праздничного салюта после 23:30. В частности, в Дзержинском районе будут работать автобусы № 14 и 67, в Индустриальном — автобусы № 3, 10, 36 и 72, в Мотовилихинском — автобусы № 1, 10, 32, 36, 67, 77 и 81, трамваи № 4 и 7, в Орджоникидзевском — автобусы № 32 и 77, в правобережной части города — автобусы № 6, 15, 20, 43 и 53, в Свердловском районе автобусы № 50, 51 и 74 и трамвай № 5.

Кроме того, доехать до Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов и до комплекса ППИ можно будет на электричке. По кольцевому маршруту она стартует в 23:20 от Перми II (в 23:27 от Перми I).

В мэрии Перми отметили также, что в течение дня 9 мая будет увеличено количество отправлений автобусов № 1, 3, 6, 10, 14, 15, 20, 32, 36, 49, 50, 51, 53, 55, 59, 60, 67, 72, 74, 77 и 81, трамваев № 4, 5 и 7. Утром и вечером в рейс выйдут автобусы № 43.

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