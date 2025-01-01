Из Перми в зону СВО отправили автомобиль и гуманитарную помощь В посылке окопные свечи, предметы первой необходимости и личной гигиены Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Из Перми в зону СВО отправили автомобиль и гуманитарную помощь, собранную учениками и педагогами школы №114. Об этом в своём телеграм-канале написал глава Перми Эдуард Соснин.

В посылке окопные свечи, предметы первой необходимости и личной гигиены, маскировочные сети, дрели, газовые горелки и продукты питания.





«Хочу отметить, с какой ответственностью и теплотой ребята и педагоги подошли к сбору помощи. Каждая вещь — это частичка заботы и поддержки от пермских школьников тем, кто сегодня защищает нашу безопасность», — прокомментировал Соснин.





Он также отметил, что переданный от города автомобиль будет ремонтной базой для военной техники в зоне СВО.





Ранее сообщалось, что судебные приставы Прикамья передали на передовую квадрокоптеры. Отправить груз помогли представители пермского отделения общероссийского движения «Народный фронт», которые традиционно оказывают поддержку подобным инициативам.





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