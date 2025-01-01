Судебные приставы Прикамья передали в зону СВО квадрокоптеры Данная помощь носит адресный характер Поделиться Твитнуть

фото: завод "Машиностроитель"

Сотрудники Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Пермскому краю организовали сбор средств, на которые были приобретены два беспилотных летательных аппарата, необходимые комплектующие и ноутбук. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отправить груз на передовую помогли представители пермского отделения общероссийского движения «Народный фронт», которые традиционно оказывают поддержку подобным инициативам.

Приобретённая техника предназначена для оказания помощи военнослужащим в выполнении задач по патрулированию колонн, проведению разведки местности, корректировке артиллерийского огня и наблюдению за перемещениями противника.

Данная помощь носит адресный характер: оборудование будет передано штурмовой роте 7-й дивизии ВДВ 56-го полка, а также инженерно-сапёрному батальону 27-й Тоцкой дивизии, где в настоящее время проходят службу бывшие коллеги судебных приставов. Эти пермяки до начала СВО работали в системе принудительного исполнения, но временно приостановили свои трудовые договоры, чтобы встать в ряды военнослужащих.

С учётом их потребностей был сформирован гуманитарный груз, который вместе с другими необходимыми вещами, собранными неравнодушными жителями Прикамья со всех районов, уже направлен в зону операции.

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