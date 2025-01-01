Судебные приставы Прикамья передали в зону СВО квадрокоптеры
Данная помощь носит адресный характер
Сотрудники Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Пермскому краю организовали сбор средств, на которые были приобретены два беспилотных летательных аппарата, необходимые комплектующие и ноутбук. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отправить груз на передовую помогли представители пермского отделения общероссийского движения «Народный фронт», которые традиционно оказывают поддержку подобным инициативам.
Приобретённая техника предназначена для оказания помощи военнослужащим в выполнении задач по патрулированию колонн, проведению разведки местности, корректировке артиллерийского огня и наблюдению за перемещениями противника.
Данная помощь носит адресный характер: оборудование будет передано штурмовой роте 7-й дивизии ВДВ 56-го полка, а также инженерно-сапёрному батальону 27-й Тоцкой дивизии, где в настоящее время проходят службу бывшие коллеги судебных приставов. Эти пермяки до начала СВО работали в системе принудительного исполнения, но временно приостановили свои трудовые договоры, чтобы встать в ряды военнослужащих.
С учётом их потребностей был сформирован гуманитарный груз, который вместе с другими необходимыми вещами, собранными неравнодушными жителями Прикамья со всех районов, уже направлен в зону операции.
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