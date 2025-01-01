Алёна Бронникова В Прикамье приостановили деятельность ещё двух опасных кафе Сотрудники «Шаурмы» готовили с нарушениями санитарных норм Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Из-за нарушений санитарных норм в Прикамье по решению суда приостановлена деятельность ещё двух заведений общественного питания. По информации краевого управления Роспотребнадзора, речь идёт о павильонах «Шаурма» в Барде и Чернушке, где были проведены проверки совместно с прокуратурой.

В Барде на 60 суток закрыли кафе индивидуального предпринимателя Кадрддина Шерова на ул. Ленина, 46б. Специалисты выявили отсутствие производственного контроля, цехового деления при переработке сырья, медкнижек у некоторых сотрудников, документов, подтверждающих качество и безопасность пищевой продукции, технологических документов и инструкций пр.

Аналогичные нарушения были обнаружены в кафе на ул. Ленина, 80 в Чернушке предпринимателя Махмадшарифа Умедджони. В кафе также были найдены просроченные продукты. Его в целях предотвращения угрозы жизни и здоровью потребителей закрыли на 80 суток.

Ранее в Перми на 90 суток закрыли предприятие общепита «Лаваш из тандыра» на ул. Маршала Рыбалко, 23. В заведении не было системы водоснабжения, дезинфицирующих средств, сотрудники не проходили регулярные осмотры на наличие гнойничковых заболеваний, были выявлены и другие нарушения.

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