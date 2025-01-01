В Перми на 90 суток закрыли кафе «Лаваш из тандыра» Поделиться Твитнуть

фото: KamranAydinov

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В ходе совместной инспекции, проведённой сотрудниками Роспотребнадзора и прокуратуры, в павильоне общественного питания «Лаваш из тандыра» в Перми (ул. Маршала Рыбалко, 23, принадлежит ИП Рахимбекова Ф.Ш.) обнаружены многочисленные нарушения санитарных норм.

Среди них: отсутствие системы водоснабжения, разделения на цеха при работе с сырьём, нарушение последовательности технологических этапов, использование пищевой продукции без маркировки и документов, подтверждающих её безопасность и качество. Также отмечено недостаточное количество оборудования, отсутствие регулярных осмотров сотрудников на наличие гнойничковых заболеваний, отсутствие необходимой технологической документации, отсутствие маркировки разделочного инвентаря, отсутствие дезинфицирующих средств и пр.

По итогам проверки был составлен протокол о временном приостановлении деятельности павильона «Лаваш из тандыра».

Дело было передано в суд для назначения административного наказания. Суд принял решение о приостановлении деятельности предприятия на 90 суток, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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