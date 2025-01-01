Алёна Бронникова Учебники по коми-пермяцкому языку вошли в федеральный перечень Пособия предназначены для учеников 5-9 классов Поделиться Твитнуть

Министерство образования Пермского края

В Федеральный перечень учебников впервые вошли учебники по коми-пермяцкому языку. Пять пособий предназначены для уроков в 5-9 классах. Об этом сообщает Министерство образования и науки Пермского края.

«Учебники разработаны авторским коллективом совместно с Коми-Пермяцким институтом повышения квалификации работников образования. Учебники успешно прошли апробацию в ряде школ и получили более 99% положительных оценок», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Включение в федеральный перечень позволит школам закупить пособия, чтобы уже с сентября 2025 года учителя могли использовать их на уроках. Отмечается, что в данный момент коми-пермяцкий язык изучают более 4,5 тыс. детей в 59 школах и детских садах.

Ранее «Новый компаньон» писал, что к 100-летию Коми-Пермяцкого округа в Пермском крае разработали и запустили новый веб-сайт, где представлены анонсы событий, туристические маршруты и другие полезные данные.

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