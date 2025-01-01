К столетию Коми-Пермяцкого округа запущен новый веб-сайт На нём представлены анонсы событий, туристические маршруты, другие полезные данные Поделиться Твитнуть

К столетию Коми-Пермяцкого округа открыты новый веб-сайт и официальная страница в ВК, сообщили в краевом правительстве.

Веб-ресурс komiperm100.ru и аккаунт в соцсети будут ключевыми платформами для освещения юбилейных событий: от музыкальных выступлений и фестивалей до образовательных семинаров и встреч, посвящённых коми-пермяцкой культуре и языку.

На веб-сайте представлены анонсы событий, туристические маршруты по округу, а также полезные данные для туристов и местных жителей. Информация представлена на русском и коми-пермяцком языках.

Напомним, Коми-Пермяцкий округ в 2025 году отмечает 100-летний юбилей. В год празднования запланировано 166 мероприятий. Из них 52 проведут на краевом уровне. Жителей Прикамья ожидает 21 флагманское событие.

Коми-пермяки — один из коренных народов Прикамья. Согласно данным последней переписи населения, в России живут около 55,5 тыс. коми-пермяков, а 50 тыс. из них — на территории Пермского края. Коми-пермяцкий язык в нашем регионе изучают более 4,5 тыс. детей. Его преподают в учебных заведениях 250 педагогов.

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