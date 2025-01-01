Апелляцию на приговор убившей сына пермячке рассмотрят 10 июня Ирина Шатова осуждена на 18 лет Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Нижнем Новгороде 10 июня состоится рассмотрение апелляции на приговор жительнице Перми Ирине Шатовой, которую осудили на 18 лет лишения свободы за убийство своего девятилетнего сына, чьё тело было обнаружено в чемодане возле мусорных баков в центре города.

Как сообщает РИА Новости, жалобу будет рассматривать Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции. Уголовное дело в отношении Шатовой поступило в этот суд 28 апреля.

Как ранее писал «Новый компаньон», в конце марта Шатова подала апелляцию на вынесенный приговор. Ранее следствие и суд установили, что летом 2024 года женщина в своей квартире лишила жизни сына, а затем поместила тело в чемодан и вывезла на мусорку. Адвокат Шатовой не согласился с приговором, посчитав, что суд не в полной мере учёл обстоятельства, в которых оказалась его подзащитная, а именно: давление и угрозы из-за долга в 50 млн руб., возникшего в результате неудачной торговли.

Шатова заявляла следствию о намерении совершить суицид, но не могла оставить сына одного из-за сильной привязанности. Попытка самоубийства не удалась, и она была задержана. Шатова признала вину и раскаялась.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.