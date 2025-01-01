Бывшего руководителя УКС Перми Ирину Чиркову оставили в СИЗО до конца мая Поделиться Твитнуть

Ирина Чиркова / фото: ВЕТТА

Минимум до конца мая экс-глава Управления капитального строительства пермской администрации Ирина Чиркова останется в СИЗО.

Как сообщили «Эху Перми» в Дзержинском районном суде, срок её пребывания под стражей, который истекал 7 мая, был продлён на 24 дня. Конкретная дата завершения содержания Чирковой в изоляторе не называется.

Напомним, задержание чиновницы произошло в августе 2024 года. Её обвиняют в получении незаконного вознаграждения в размере 5,5 млн руб. от Сергея Микова, руководителя и владельца «Треста №6». Предполагается, что взятка предназначалась за приёмку выполненных строительных работ на ряде объектов. Миков в настоящее время находится под домашним арестом.

Ранее, 23 апреля 2025 года, суд вынес приговор бывшему директору «Управления технического заказчика» администрации Перми Андрею Кудрявцеву, назначив ему наказание в виде двух лет лишения свободы. Кудрявцев был признан виновным в получении от Сергея Микова взятки в виде земельного участка за общее покровительство и принятие решений в пользу строительной организации.

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