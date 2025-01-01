Пострадавший от укусов собак житель Перми находится в тяжёлом состоянии Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Минздрава Пермского края

Согласно информации, полученной 5 мая от Министерства здравоохранения Пермского края, состояние мужчины, подвергшегося нападению двух питбулей возле пермского завода, оценивается как тяжёлое. Об этом пишет perm.aif.ru.

Известно, что 15 апреля инженер «Пермских моторов» возвращался после обеда, когда на него напали две собаки. Хозяин собак во время инцидента был на собеседовании, он оставил животных на привязи, однако они сорвались и набросились на прохожего, нанеся ему серьёзные травмы рук.

После инцидента пострадавшего доставили в краевую больницу, где ему провели операцию. Вскоре его выписали для продолжения лечения дома, но через несколько дней состояние пострадавшего ухудшилось, и он был помещён в отделение интенсивной терапии.

Ранее супруга пострадавшего связывала ухудшение здоровья мужа с приёмом антибиотиков и вакциной от бешенства.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.