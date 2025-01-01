Состояние пострадавшего при нападении собак у «Пермских моторов» резко ухудшилось Мужчину отвезли в реанимацию Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Мужчина, подвергшийся нападению собак в районе проходной завода «Пермские моторы», оказался в отделении интенсивной терапии. Об этом сайту perm.aif.ru рассказала супруга пострадавшего.

Жена сообщила, что её мужа выписали для продолжения лечения дома в понедельник, 21 апреля. Однако состояние его здоровья стало ухудшаться: наблюдалось повышение температуры и артериального давления. В среду, 23 апреля, он обнаружил высыпания на коже и обратился к врачу-терапевту, который назначил лабораторные исследования.

Получив результаты анализа, врач велела немедленно вызывать скорую помощь, так как есть риск потери почки.

24 апреля бригада скорой помощи доставила мужчину в больницу им. Граля. Врачи определили, что уровень креатинина в сыворотке крови, являющегося индикатором функционирования почек, превышал норму в 20 раз. После повторных анализов пациента поместили в реанимационное отделение и провели процедуру гемодиализа.

К 25 апреля состояние пациента удалось стабилизировать, и его перевели в обычную палату урологического отделения. Тем не менее, на следующий день была назначена повторная процедура гемодиализа.

Супруга пострадавшего предполагает, что ухудшение состояния почек могло быть связано с вакцинацией против бешенства.

Напомним, собаки напали на пермского инженера 15 апреля на парковке у завода «Пермские моторы», когда тот возвращался с обеда. У мужчины были сильно повреждены обе руки, он перенёс операцию.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.