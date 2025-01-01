В Прикамье суд рассмотрит ходатайство Александра Телепнёва об УДО
Экс-депутат отбывает наказание за дебош в баре «Наташа»
В Соликамском городском суде рассмотрят ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-депутата заксобрания Прикамья Александра Телепнева. Ходатайство осуждённого суд рассмотрит 16 мая. Это следует из картотеки судебного органа.
Сейчас Телепнев отбывает срок в колонии-поселении.
Как ранее писал «Новый компаньон», 7 марта 2023 года Ленинский суд признал Телепнева виновным в хулиганстве и приговорил его к четырём годам колонии строгого режима. При этом гособвинение настаивало на пяти годах лишения свободы. Осужденный пытался оспорить решение суда, но безуспешно. Однако в марте прошлого года ему смягчили наказание и перевели из колонии строгого режима в колонию-поселение.
Напомним, в апреле 2022 года экс-депутат устроил дебош в пермском баре «Наташа». Он стал кидаться стульями и другими предметами, в результате чего пострадали бармен и клиент заведения.
В итоге на депутата-дебошира завели уголовное дело, обвинив в хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия.
Отметим, ранее бывший парламентарий уже отбывал наказание за избиение диджея Андрея Ширмана (DJ Smash) в ночном клубе «Дом культуры». Тогда депутат сломал музыканту челюсть.
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