В Прикамье суд рассмотрит ходатайство Александра Телепнёва об УДО Экс-депутат отбывает наказание за дебош в баре «Наташа» Поделиться Твитнуть

Александр Телепнёв

Наталья Тимофеева

В Соликамском городском суде рассмотрят ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-депутата заксобрания Прикамья Александра Телепнева. Ходатайство осуждённого суд рассмотрит 16 мая. Это следует из картотеки судебного органа.

Сейчас Телепнев отбывает срок в колонии-поселении.

Как ранее писал «Новый компаньон», 7 марта 2023 года Ленинский суд признал Телепнева виновным в хулиганстве и приговорил его к четырём годам колонии строгого режима. При этом гособвинение настаивало на пяти годах лишения свободы. Осужденный пытался оспорить решение суда, но безуспешно. Однако в марте прошлого года ему смягчили наказание и перевели из колонии строгого режима в колонию-поселение.

Напомним, в апреле 2022 года экс-депутат устроил дебош в пермском баре «Наташа». Он стал кидаться стульями и другими предметами, в результате чего пострадали бармен и клиент заведения.

В итоге на депутата-дебошира завели уголовное дело, обвинив в хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Отметим, ранее бывший парламентарий уже отбывал наказание за избиение диджея Андрея Ширмана (DJ Smash) в ночном клубе «Дом культуры». Тогда депутат сломал музыканту челюсть.

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