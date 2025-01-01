Алёна Бронникова Туристов в Прикамье предупреждают об опасном месте сплава по Вильве Из-за уровня воды проплыть под временным мостом на реке невозможно Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Прикамья предупредило туристов об опасном месте сплава по рекам Вижай и Вильва. Из-за высокого уровня воды проплыть под временным мостом, установленным на трассе Кунгур—Соликамск через Вильву в Чусовском городском округе, невозможно, в связи с чем сплавщиков призывают корректировать конечную точку маршрутов.

«На данный момент уровень воды в реке Вильве поднялся. В связи с этим сплав под временным мостом на 142-м км дороги Кунгур—Соликамск невозможен. Всем туристам стоит прекратить сплав после слияния рек Вижай и Вильва», — сообщают в ведомстве.

Для любителей водного туризма в Пермском крае создали обзорную векторную карту водных маршрутов в регионе, где отмечены потенциально опасные участки. Она размещена на региональном туристическом портале.

Ранее сообщалось, что на мосту через Вильву на автодороге Кунгур—Соликамск (участок 141-142 км) ведётся капитальный ремонт. Для организации безостановочного движения была возведена временная переправа.

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