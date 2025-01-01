В Пермском крае временно закроют мост через Вильву Ограничение для всех видов транспорта будет действовать 25 марта Поделиться Твитнуть

Как сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Пермского края, 25 марта с 16:00 до 18:00 будет временно прекращено движение транспорта на мосту через реку Вильва на автодороге Кунгур — Соликамск в Чусовском городском округе (на участке дороги 141-142 км.).

В Управлении автомобильных дорог и транспорта Пермского края пояснили, что ограничение движения вводится в связи с проведением буровзрывных работ на объекте. На мосту выполняется капитальный ремонт.

Из-за вводимых ограничений в краевом минтрансе просят всех автомобилистов с пониманием отнестись к ситуации и заранее спланировать маршрут своих поездок.

Как ранее писал «Новый компаньон», в этом году в регионе планируется капитально отремонтировать и обновить более 30 мостов и путепроводов на региональных трассах, в муниципалитетах и населённых пунктах. Работы проводятся в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Это продолжение проекта «Безопасные качественные дороги»,

В январе краевые власти сообщали, что в рамках нового нацпроекта на региональных трассах капитально отремонтируют мост через р. Вильву на дороге Кунгур—Соликамск и мост через р. Усьву на дороге Полазна—Чусовой. Помимо этого, в течение года восстановят мостовой переход через р. Кашкалак на дороге Барда—Ятыш—Кукуштан—Чайковский и мост через р. Большой Кет на трассе Ильинский—Чёрмоз.

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