Зарина Ситдикова В этом году в Пермском крае отремонтируют более 30 мостов и путепроводов Работы пройдут в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Пермском крае в этом году планируется капитально отремонтировать и обновить более 30 мостов и путепроводов на региональных трассах, в муниципалитетах и населённых пунктах. Об этом сообщает министерство транспорта Прикамья.

В ведомстве отметили, что работы будут проведены в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», который по решению президента России Владимира Путина начал действовать с 2025 года. Он стал преемником проекта «Безопасные качественные дороги», но был расширен за счёт включения в него направления по развитию социальной и коммунальной инфраструктуры.

На региональных трассах по нацпроекту будут капитально отремонтированы мост через р. Вильву на дороге Кунгур—Соликамск и мост через р. Усьву на дороге Полазна—Чусовой. Помимо этого, в течение года восстановят мостовой переход через р. Кашкалак на дороге Барда—Ятыш—«Кукуштан—Чайковский» и мост через р. Большой Кет на трассе Ильинский—Чёрмоз.

Обновление мостовой инфраструктуры продолжится также на муниципальных магистралях. В частности, в Лысьве планируется завершить ремонт моста через р. Большую Травянку, в Березниках — через реки Сырью и Тазмер. В Чусовом предполагается обновить путепровод через железнодорожные пути на ул. Юности, в Кунгуре в плановом режиме будут проходить работу по капремонту моста через р. Ирень.

«Пермский край уделяет особое внимание муниципальным мостам, обеспечивающим сообщение с труднодоступными районами. Так, в Юрлинском округе ожидается обновление мостов через реки Сулай и Кузьву, в Верещагинском округе предусмотрены работы на двух мостах в п. Зюкайке, а также капитальный ремонт путепровода через железную дорогу в г. Верещагино по специальному проекту», — отметили в региональном минтрансе.

В ведомства добавили, что все объекты, начатые в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», перешли в планы нового нацпроекта.

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