Зарина Ситдикова Для ремонта моста через Вильву в Прикамье возведут временную переправу Реконструкция объекта ведётся в рамках нацпроекта Поделиться Твитнуть

Для организации безостановочного движения у ремонтируемого моста через Вильву на автомобильной дороге Кунгур–Соликамск будет возведена временная переправа. Об этом сообщили в министерстве транспорта Пермского края.

Как отметили в ведомстве, реконструкция объекта ведётся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Сейчас на мосту организовано реверсивное движение по левой полосе с использованием светофоров.

Работы на объекте выполняет АО «Уралмостострой». Подрядчик ведёт работы на правом направлении: строители демонтируют старые пролёты моста, чтобы полностью заменить их на новые. В ходе ремонта для повышения безопасности эксплуатации объекта будет увеличена ширина опор. В планах – заменить балки пролётных строений, уложить новое асфальтобетонное покрытие на проезжей части. Затем аналогичные работы будут проведены на второй половине моста.

По данным краевого минтранса, объект был построен в 60-х годах и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался, последняя реконструкция проводилась в 1996 году. При этом инженерное сооружение важно не только для жителей Чусового, Гремячинска, Усьвы, Губахи и территорий КУБа, но и для региона в целом – по этому направлению движется высокий трафик промышленного транспорта с предприятий «Метафракса», гремячинского карьера и других. Кроме того, дорога ведёт к популярным туристическим местам – Усьвинским столбам, Каменному городу, всесезонному курорту «Губаха», месту съёмок фильма «Сердце Пармы», горе Ладейной и другим природным достопримечательностям Прикамья.

«Мост находился в плане 2025 года, но поскольку здесь требовался капитальный ремонт и работы предстоит много, было решено начинать ремонт досрочно, в 2024 году. Завершить работы планируется в 2025 году», – пояснили в минтрансе.

Как отметил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, полномасштабные работы по ремонту мостов и путепроводов в регионе в рамках нацпроекта ведутся третий год. За это время в регионе было полностью отремонтировано 32 объекта в 22 муниципалитетах.

В этом году в рамках нацпроекта в Пермском крае будет завершён ремонт ещё 16 мостов и путепроводов в восьми муниципалитетах. Это мосты через реки Чусовую (г. Чусовой), Бикбардинку, Солодовку, Вильву, Косьву и другие. На данный момент на завершающем этапе находятся работы на переправе через Солодовку и Бикбардинку, которые расположены на автомобильной дороге Чернушка–Куеда. Протяжённость каждого объекта составляет 51 м. В ближайшие месяцы оба моста будут готовы к приёмке специальной комиссией, инспектирующей все готовые объекты.

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