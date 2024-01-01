Зарина Ситдикова В Пермском крае ограничат движение на мосту через реку Вильву На объекте будут проводиться ремонтные работы Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Из-за ремонтных работ на мосту через реку Вильву, расположенном в Чусовском городском округе, ограничат движение на автодороге Кунгур—Соликамск. Об этом сообщает министерство транспорта Пермского края.

По информации ведомства, ремонт инженерного сооружения начнётся с 24 мая. В ходе работ планируется отремонтировать поддерживающие балки, опоры и пролётные строения моста. Кроме того, подрядная организация приведёт в порядок проезжую часть. Работы будут выполняться в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В краевом Управлении автомобильных дорог и транспорта уточнили, что на время проведения ремонта проезд по правой полосе моста будет полностью закрыт. По левой половине проезжей части будет организовано реверсивное движение с использованием светофора.

В региональном минтрансе просят водителей быть внимательными и учитывать возможные задержки в пути.

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