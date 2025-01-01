Дело экс-директора пермской муниципальной УК поступило в суд Людмилу Осинцеву будут судить за хищение в особо крупном размере Поделиться Твитнуть

Людмила Осинцева / фото: ВЕТТА

Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе Свердловского районного суда Перми, в производство судебного органа поступило уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «Пермское муниципальное унитарное предприятие «Городское коммунальное тепловое хозяйство».

В пресс-службе суда пояснили, что Осинцевой вменяют ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое в особо крупном размере).

Как ранее писал «Новый компаньон», 28 февраля прошлого года Людмилу Осинцеву арестовали. Позже ей предъявили обвинение в получении взятки на сумму 6,8 млн руб. от руководства компании «Эверест», которое должно было выполнить работы для ГКТХ, но фактически не сделало этого. Затем статью УК РФ, которую вменяют Осинцевой, изменили.

Сначала обвиняемую отправили в СИЗО, а позже изменили меру пресечения на домашний арест.

Дело будет рассматривать судья Татьяна Хаснуллина. Дата заседания пока не назначена.

В конце декабря прошлого года городские власти выбрали нового директора ООО «Пермское муниципальное унитарное предприятие «Городское коммунальное тепловое хозяйство». Им стал Андрей Губин.

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