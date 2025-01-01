Алина Наумова Вылет самолёта из Перми в Когалым перенесли ещё на полтора часа Задержка рейса составляет уже больше суток Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Вылет самолёта из пермского аэропорта Большое Савино в Когалым задерживается более чем на сутки — рейс перенесли уже в третий раз. Такие данные отображаются на онлайн-табло воздушной гавани.

Согласно информации, рейс авиакомпании «ЮТэйр» из Перми в Когалым по расписанию должен был вылететь из Большого Савино 4 мая в 14:50, но отправление перенесли на 05:30, а затем на 16:00 5 мая. По актуальным данным, отправка самолёта вновь отложена — теперь самолёт должен вылететь из Перми 5 мая в 17:30.





Мы отправили запросы в пресс-службу аэропорта Большое Савино и в авиакомпанию «ЮТэйр», но на момент публикации ответы до сих пор не получены.





Напомним, при задержке рейса на восемь часов и более в дневное время (или на шесть часов и более в ночное) пассажиры имеют право на размещение в гостинице и бесплатный трансфер до неё и обратно, обеспечиваемые авиакомпанией. Авиаперевозчик также обязан предоставить услугу хранения багажа в камере хранения.

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