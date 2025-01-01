Вылет рейса из Перми в Сочи задерживается на 6 часов Причины в авиакомпании не прокомментировали Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Вылет самолёта авиакомпании «Победа» из пермского аэропорта Большое Савино в Сочи отложен на шесть часов. По расписанию самолёт должен был отправиться в пункт назначения в 5:25 утра, однако новое время вылета назначено на 11:30.

Согласно данным онлайн-табло, рейс из Сочи прибыл в Пермь в 4 часа утра. Причины задержки рейса в авиакомпании не прокомментировали.

Напомним, 24 апреля рейсы «Победы» Сочи—Пермь и Пермь—Москва были задержаны почти на полсуток.

В транспортной прокуратуре отметили, что при задержке рейса на восемь часов и более в дневное время (или на шесть часов и более в ночное) пассажиры имеют право на размещение в гостинице и бесплатный трансфер до неё и обратно, обеспечиваемые авиакомпанией.

Авиаперевозчик также обязан предоставить услугу хранения багажа в камере хранения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.