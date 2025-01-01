На десять часов задерживается прилёт в Пермь рейса из Сочи Представители авиакомпании не предоставили объяснений относительно причин задержки Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Aviaincident

По данным онлайн-табло пермского аэропорта Большое Савино, рейс № 365 авиакомпании «Победа» из Сочи задерживается более чем на десять часов.

Изначально самолёт должен был прибыть 24 апреля в 4:25 по местному времени, однако теперь ожидается лишь в 14:48. Представители авиакомпании пока не предоставили объяснений относительно причин задержки.

Стоит напомнить, что при задержке рейса на восемь часов и более в дневное время (или на шесть часов и более в ночное) пассажиры имеют право на размещение в гостинице и бесплатный трансфер до неё и обратно, обеспечиваемые авиакомпанией.

Авиаперевозчик также обязан предоставить услугу хранения багажа в камере хранения.

Более того, если задержка произошла по вине авиакомпании, пассажиры могут рассчитывать на денежную компенсацию. Её размер составляет 25% от минимальной оплаты труда за каждый час ожидания, но не превышает 50% от стоимости авиабилета.

Важно отметить, что компенсации, штрафы и неустойки выплачиваются только в ситуациях, когда задержка произошла по вине авиакомпании.

Ранее сообщалось, что вылет рейса «Победы» Пермь — Москвы задержан более чем на восемь часов.

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