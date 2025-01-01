Вылет рейса из Перми в Москву отложили более чем на восемь часов Причину задержки в авиакомпании не прокомментировали Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно информации, отображаемой на онлайн-табло пермского аэропорта Большое Савино, отправление рейса № 6512 авиакомпании «Победа» Пермь — Москва отложено на восемь часов.

Первоначально запланированный на 7:05 по местному времени 24 апреля рейс теперь, как ожидается, вылетит в 15:20. Причину задержки в авиакомпании не прокомментировали. Другие рейсы в столицу отправляются по расписанию.

Напомним, при задержке рейса на 8 часов и более в дневное время (6 часов и более в ночное) пассажиры вправе потребовать размещение в гостинице и трансфер до неё и обратно в аэропорт за счёт авиакомпании.

Также перевозчик обязан организовать хранение багажа в камере хранения.

Кроме того, если задержка произошла по вине авиакомпании, пассажир может получить материальную компенсацию. Её размер составляет 25% от минимальной заработной платы за каждый час задержки, но не более 50% от стоимости билета.

Компенсации, штрафы и неустойки актуальны, если задержка произошла по вине авиакомпании. Нелётная погода, политическая нестабильность, забастовки и даже неисправность самолёта, угрожающая жизни и здоровью пассажиров, — всё это не будет основанием для требования и выплаты перевозчиком каких-либо компенсаций.





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