Алина Наумова Вылет самолёта из Перми в Когалым перенесли ещё на 10 часов Задержка составляет более суток Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Вылет самолёта из пермского аэропорта Большое Савино в Когалым задерживается более чем на сутки. Такие данные отображаются на онлайн-табло воздушной гавани.

Согласно информации, рейс авиакомпании «ЮТэйр» из Перми в Когалым должен был вылететь из Большого Савино 4 мая в 14:50, но отправление перенесли на 05:30 5 мая. По актуальным данным онлайн-табло пермского аэропорта, вылет рейса вновь перенесён: теперь самолёт должен отправиться в Когалым 5 мая в 16:00.





Мы отправили запросы в пресс-службу аэропорта Большое Савино и в авиакомпанию «ЮТэйр», на момент публикации ответы не получены.





Ранее также сообщалось , что самолёт авиакомпании «ЮТэйр», вылетевший из пермского аэропорта Большое Савино в Когалым днём 27 апреля, приземлился в Сургуте из-за отказа противообледенительной системы. Пассажирский самолёт вылетел в 14:50 по местному времени, а в 15:30 по рекомендации центра управления полётами судно ушло на запасной аэродром. Сигналы «Бедствие» и «Срочность» не декларировались.

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