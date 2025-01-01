Алёна Бронникова Летевший из Перми в Когалым самолёт сел в Сургуте из-за сбоя Причиной стал отказ противообледенительной системы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Самолёт авиакомпании «ЮТэйр», вылетевший из пермского аэропорта Большое Савино в Когалым днём 27 апреля, приземлился в Сургуте из-за отказа противообледенительной системы. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.

Речь идёт о рейсе UTA203. По данным онлайн-табло на сайте пермского аэропорта, пассажирский самолёт ATR-72 вылетел в 14:50 по местному времени времени. В 15:30 по рекомендации центра управления полётами после отказа противооблединительной системы судно ушло на запасной аэродром. По данным telegram-канала, сигналы «Бедствие» и «Срочность» не декларировались.

Неделей ранее в Перми совершил вынужденную посадку самолёт, выполнявший рейс из Москвы в Сургут. Инцидент произошёл 20 апреля. Причиной стало ухудшение здоровья одного из пассажиров. В Большом Савино его ожидала бригада скорой помощи.

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