Вынужденную посадку в Перми совершил летевший в Сургут Boeing На борту был больной пассажир Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Авиалайнер Boeing 737, выполнявший рейс из Москвы в Сургут, совершил вынужденную посадку в Перми. Об инциденте, произошедшем в ночь на 20 апреля, сообщил Telegram-канал Aviaincident. Рейс UTA-247 вылетел из Внуково в 21.00.

Через два часа после взлёта экипаж воздушного судна уведомил авиадиспетчера о возникшей потребности в незапланированной посадке из-за ухудшения здоровья одного из пассажиров.

Приблизительно в 23:34 по московскому времени самолёт приземлился в пермском аэропорту.

Заболевшего пассажира передали бригаде скорой помощи, после чего Boeing 737 продолжил свой полёт в пункт назначения. Прибытие рейса в Сургут произошло с трёхчасовым опозданием.

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